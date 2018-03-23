Нідерланди - Англія: де дивитися матч

Де і коли розпочнеться товариський поєдинок у рамках підготовки до ЧС-2018

Збірна Нідерландів проведе товариський матч на домашньому полі проти Англії в рамках підготовки до ЧС-2018. На думку букмекерів, у даному матчі невелику перевагу на боці голландської команди.

Товариський поєдинок Нідерланди - Англія відбудеться 23 березня в місті Амстердам на стадіоні "Йохан Кройфф Арена". Стартовий свисток - о 21:45 за київським часом

Трансляцію в прямому ефірі можна подивитися на ITV 1 і ITV 1 HD. Якщо ви знаходитесь у Великій Британії, трансляція доступна в Інтернеті за допомогою програми ITV Hub.

Нагадаємо, півзахисник збірної Англії Деле Аллі був дискваліфікований на один матч за непристойний жест під час матчу відбіркового турніру чемпіонату світу проти Словаччини.