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Нідерланди - Англія: де дивитися матч

НовиниСпорт    23.03.2018 - 14:25
Фото: Нідерланди - Англія (thefa.com)
Фото: Нідерланди - Англія (thefa.com)

Де і коли розпочнеться товариський поєдинок у рамках підготовки до ЧС-2018

Збірна Нідерландів проведе товариський матч на домашньому полі проти Англії в рамках підготовки до ЧС-2018. На думку букмекерів, у даному матчі невелику перевагу на боці голландської команди.

 

Товариський поєдинок Нідерланди - Англія відбудеться 23 березня в місті Амстердам на стадіоні "Йохан Кройфф Арена". Стартовий свисток - о 21:45 за київським часом

Трансляцію в прямому ефірі можна подивитися на ITV 1 і ITV 1 HD. Якщо ви знаходитесь у Великій Британії, трансляція доступна в Інтернеті за допомогою програми ITV Hub.

Нагадаємо, півзахисник збірної Англії Деле Аллі був дискваліфікований на один матч за непристойний жест під час матчу відбіркового турніру чемпіонату світу проти Словаччини.

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Теги: Нідерланди, онлайн-трансляция, ЧМ-2018, сборная Англии
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