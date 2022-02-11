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Нидерландка Схюлтинг стала олимпийской чемпионкой в шорт-треке

Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх прошел женский финал в шорт-треке на дистанции в тысячу метров.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В финальном заезде приняло участие пять спортсменок, представлявших пять разных стран.

Ожидалась напряженная борьба за медали, но после падения американки и итальянки тройка призеров определилась.

Победу одержала представительница Нидерландов Сюзанн Схюлтинг. Для 24-летней спортсменки эта награда стала второй на Олимпиаде в Пекине, до этого она завоевала "серебро" на дистанции 500 метров. А на прошлых Олимпийских играх Шултинг завоевала "золото" на дистанции 1000 метров.

Результаты забега на 1000 метров:

  1. Сюзанн Схюлтинг (Нидерланды) – 1:28,391
  2. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 1:28,443
  3. Ханна Десмет (Бельгия) – 1:28,928

Напомним, что шведский конькобежец Нильс ван дер Пул выиграл олимпийское "золото" и установил мировой рекорд.

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