Нідерланди залишать частину винищувачів F-16 для навчання українських пілотів, - Міноборони

"Нам більше не потрібні F-16, бо ми переходимо на новіші F-35. Але через війну в Україні ми в певний момент вирішили, що все одно не будемо продавати ці винищувачі F-16, а залишимо їх доступними. А тепер передаємо Україні їх майже всі, за винятком кількох літаків, які будуть використовуватися для підготовки українських пілотів", - заявила вона.

За словами Оллонгрен, загалом у Нідерландів є 42 літаки.

"Невелика частина з них піде на навчання, а решта - в ЗСУ", - пояснила міністр.

Вона додала, що Україна має виконати вимоги Нідерландів, зокрема підготовити екіпажі та інфраструктуру, а потім зможе отримати літаки.

"Зважаючи на це, ми реалістично розраховуємо на наступний рік", - заявила вона.

F-16 для України

Низка європейських країн погодилися зайнятися навчанням українських пілотів на винищувачах F-16 у рамках авіаційної коаліції. Тренування пройдуть у Данії та Румунії.

Також Данія, Нідерланди та Норвегія пообіцяли надати Україні F-16. Станом на зараз відомо, що Київ отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

Окрім того, Сполучені Штати найближчим часом мають намір розпочати навчання українських пілотів на F-16. Літня підготовка розпочнеться у жовтні на базі Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Арізона.

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