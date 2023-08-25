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Нідерланди залишать частину винищувачів F-16 для навчання українських пілотів, - Міноборони

Фото: міністр оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Нідерланди мають 42 винищувачі F-16, які Амстердам передасть Україні. Однак частина з них залишиться для навчання українських пілотів.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю "Європейській правді".

"Нам більше не потрібні F-16, бо ми переходимо на новіші F-35. Але через війну в Україні ми в певний момент вирішили, що все одно не будемо продавати ці винищувачі F-16, а залишимо їх доступними. А тепер передаємо Україні їх майже всі, за винятком кількох літаків, які будуть використовуватися для підготовки українських пілотів", - заявила вона. 

За словами Оллонгрен, загалом у Нідерландів є 42 літаки.

"Невелика частина з них піде на навчання, а решта - в ЗСУ", - пояснила міністр.  

Вона додала, що Україна має виконати вимоги Нідерландів, зокрема підготовити екіпажі та інфраструктуру, а потім зможе отримати літаки.

"Зважаючи на це, ми реалістично розраховуємо на наступний рік", - заявила вона. 

F-16 для України

Низка європейських країн погодилися зайнятися навчанням українських пілотів на винищувачах F-16 у рамках авіаційної коаліції. Тренування пройдуть у Данії та Румунії.

Також Данія, Нідерланди та Норвегія пообіцяли надати Україні F-16. Станом на зараз відомо, що Київ отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

Окрім того, Сполучені Штати найближчим часом мають намір розпочати навчання українських пілотів на F-16. Літня підготовка розпочнеться у жовтні на базі Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Арізона.

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