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Нідерланди закуплять чотири підводні човни у французької компанії

Понеділок 30 вересня 2024 22:59
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Нідерланди закуплять чотири підводні човни у французької компанії Ілюстративне фото: Нідерланди закуплять чотири підводні човни у французької компанії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Нідерланди закуплять чотири океанські підводні човни у французької компанії Naval Group. Вони будуть збудовані на базі французьких типу "Барракуда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як пише видання, французький виробник виграв тендер уряду Нідерландів ще навесні 2023 року. При цьому тендер тривав з 2015 року. Відомо, що над контрактом на суму приблизно 5,6 мільярда євро працювали шість місяців. Він був підписаний Державним секретарем з питань оборони Нідерландів Гійсом Туйнманом і генеральним директором Naval Group П'єром Еріком Поммелле.

"Тривалий процес закупівель показав, що підводний човен, запропонований Naval Group, є найкращим рішенням для заміни підводних човнів класу Walrus. Підводні човни Orka, Zwaardvis, Barracuda і Tijgerhaai дадуть Королівським ВМС Нідерландів фору в підводній війні", - розповів Туінман.

Зазначається, що ці підводні човни посилять стратегічну автономію Нідерландів. За словами Поммелле, для нього "надзвичайно велика честь", що Naval Group було обрано "одним з найсучасніших операторів підводного флоту НАТО, який відповідає високим оперативним і технічним вимогам".

Відомо, що чотири підводні човни будуть зібрані на верфі Naval Group в Шербурі. однак за низку критично важливих систем і технічне обслуговування відповідатимуть Нідерланди. Перші два підводні човни будуть оснащені дизель-електричними двигунами, та поставленіміж 2034 і 2037 роками. Вони зможуть нести американські торпеди Mark 48 і крилаті ракети.

Нещодавно РБК-Україна розповідало про те, що Нідерланди зняли з озброєння останні винищувачі F-16. Вони будуть замінені винищувачами наступного покоління - F-35.

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