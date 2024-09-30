Нидерланды закупят четыре подлодки у французской компании

Нидерланды закупят четыре океанские подлодки у французской компании Naval Group. Они будут построены на базе французского типа "Барракуда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как пишет издание, французский производитель выиграл тендер правительства Нидерландов весной 2023 года. При этом тендер продолжался с 2015 года. Известно, что над контрактом на сумму около 5,6 миллиарда евро работали шесть месяцев. Он был подписан Государственным секретарем по обороне Нидерландов Гийсом Туйнманом и генеральным директором Naval Group Пьером Эриком Поммелле.

"Продолжительный процесс закупок показал, что подлодка, предложенная Naval Group, является наилучшим решением для замены подлодок класса Walrus. Подлодки Orka, Zwaardvis, Barracuda и Tijgerhaai дадут Королевским ВМС Нидерландов фору в подводной войне".

Отмечается, что эти подлодки усилят стратегическую автономию Нидерландов. По словам Поммелле, для него "чрезвычайно большая честь", что Naval Group был избран "одним из самых современных операторов подводного флота НАТО, отвечающего высоким оперативным и техническим требованиям".

Известно, что четыре подлодки будут собраны на верфи Naval Group в Шербуре. однако за ряд критически важных систем и техническое обслуживание будут отвечать Нидерланды. Первые две подлодки будут оснащены дизель-электрическими двигателями, и поставлены между 2034 и 2037 годами. Они смогут нести американские торпеды Mark 48 и крылатые ракеты.

Недавно РБК-Украина говорила о том, что Нидерланды сняли с вооружения последние истребители F-16. Они будут заменены истребителями следующего поколения – F-35.

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