Нідерланди заборонили своїм військовим брати участь у спортивних змаганнях з росіянами

Нідерландські спортсмени не братимуть участі у спортивних змаганнях, де присутні росіяни чи білоруси.
Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NL Times.
"З огляду на незаконну війну Росії проти України та участь у ній Білорусії, Міністерство оборони вважає небажаним, щоб нідерландські солдати стикалися із солдатами з Росії та Білорусі на спортивних заходах", - зазначила глава Міноборони.
За її словами, під час ухвалення такого рішення відомство враховувало, що спорт є важливим засобом пропаганди для російського режиму.
Також Оллонгрен додала, що військовим Нідерландів радять "не шукати контактів" з російськими чи білоруськими солдатами на міжнародних заходах.
Нагадаємо, раніше нідерландські військові виступили на змаганнях з дзюдо, де були присутні росіяни. При цьому один з голландських солдатів на церемонії відкриття стояв поруч з російським. Представник країни-агресора тримав у руках прапор РФ. Ця ситуація викликала хвилю критики у країні.
Варто зауважити, що російські спортсмени, незважаючи на повномасштабну війну проти України, все ще можуть виступати на міжнародних спортивних змаганнях, але у "нейтральному статусі".
Наразі Міжнародний олімпійський комітет розглядає можливості допуску спортсменів із країни-агресора на Олімпіаду в Парижі. Проти такої ідеї вже виступила частина союзників України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.