Нідерланди заборонили своїм військовим брати участь у спортивних змаганнях з росіянами

"З огляду на незаконну війну Росії проти України та участь у ній Білорусії, Міністерство оборони вважає небажаним, щоб нідерландські солдати стикалися із солдатами з Росії та Білорусі на спортивних заходах", - зазначила глава Міноборони.

За її словами, під час ухвалення такого рішення відомство враховувало, що спорт є важливим засобом пропаганди для російського режиму.

Також Оллонгрен додала, що військовим Нідерландів радять "не шукати контактів" з російськими чи білоруськими солдатами на міжнародних заходах.

Що передувало

Нагадаємо, раніше нідерландські військові виступили на змаганнях з дзюдо, де були присутні росіяни. При цьому один з голландських солдатів на церемонії відкриття стояв поруч з російським. Представник країни-агресора тримав у руках прапор РФ. Ця ситуація викликала хвилю критики у країні.

Варто зауважити, що російські спортсмени, незважаючи на повномасштабну війну проти України, все ще можуть виступати на міжнародних спортивних змаганнях, але у "нейтральному статусі".

Наразі Міжнародний олімпійський комітет розглядає можливості допуску спортсменів із країни-агресора на Олімпіаду в Парижі. Проти такої ідеї вже виступила частина союзників України.