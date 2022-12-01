Нідерланди не вимагатимуть у РФ екстрадицію винних у справі MH17: названо причину

Прокуратура Нідерландів не буде вимагати у Росії екстрадицію засуджених у справі MH17. Прокуратура також не подаватиме апеляцію на рішення гаазького суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Нідерландів.

"Російська Федерація не видає своїх громадян. Тому екстрадиція злочинців не проситиметься. Але прокуратурою Нідерландів будуть докладені подальші зусилля для того, щоб злочинці Гіркін, Дубинський і Харченко відбували покарання", - йдеться в повідомленні.

Заявлено, що державна прокуратура Нідерландів переконана в тому, що жоден правопорушник не повинен уникнути покарання.