Нідерланди шукають способи повернення військовозобов’язаних українських чоловіків додому

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, якого цитує Algemeen Dagblad.

Відповідну заяву прем'єр зробив під час обговорення міграційної політики у парламенті, відповідаючи на питання лідера "Партії Свободи" Герта Вілдерса.

Вілдерса "турбує" те, що "десятки тисяч" українських чоловіків перебувають у Нідерландах, тоді як український уряд хоче повернути їх на батьківщину для оборони країни чи допомоги у відбудові.

"Я вважаю цілком нормальним, що коли ваша країна перебуває у стані війни, ви допомагаєте захищати свою власну країну", - сказав Вілдерс.

Прем'єр Нідерландів зазначив, що під час розмови президент України Володимир Зеленський надзвичайно "обережно" підходив до примусового повернення військовозобов’язаних чоловіків додому. Прем'єр-міністр вважає, що це "розумна лінія", але Вілдерса така відповідь не задовольнила.

"Ви також можете запровадити політику, щоб заохотити їх повернутися туди", - сказав Вілдерс.

Глава нідерландського уряду зазначив, що хоче подумати про це разом з Україною. Також Схооф додав, що українські біженці мають право на притулок, медичне обслуговування, роботу та освіту, як і раніше.

Нідерландські ЗМІ зазначили, що станом на осінь минулого року у Нідерландах проживало понад 19 тисяч українських чоловіків призовного віку. Всього було зареєстровано близько 39 тисяч чоловіків з України. Кількість жінок, які знайшли прихисток у Нідерландах, складає 63 тисячі.