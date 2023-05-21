Нідерланди не продаватимуть літаки F-16 приватній американській компанії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-ресурс Oryx у Twitter .

"Нідерланди скасували угоду про продаж решти своїх F-16 компанії Draken International, тому неважко здогадатися, де вони справді опиняться", - йдеться у повідомленні Oryx.

Варто зазначити, що компанія Draken International мала намір купити 40 винищувачів F-16 ВПС Нідерландів. У 2021 році Міністерство оборони Нідерландів оголосило про продаж Draken International 12 винищувачів зі складу Королівських ВПС, їх продали в 2022 році.

Фірма займається підготовкою льотчиків і має договір з Пентагоном виконання ролі умовного противника у навчаннях ВПС.

Літак F-16 – це легкий американський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Завдяки своїй універсальності, F-16 здатний виконувати практично всі завдання у повітрі: від повітряних боїв до високоточного бомбардування.

Авіаційна коаліція

Понад рік уряд України працював над створенням авіаційної коаліції та передачі ЗСУ літаків країн НАТО.

Цього тижня прем'єр Британії Ріші Сунак та його нідерландський колега Марк Рютте повідомили про спільну роботу щодо створення коаліції винищувачів для передачі Україні F-16. Низка країн заявила про готовність передати нашим воїнам свої літаки, проте Сполучені Штати Америки деякий час забороняли початок навчань для наших пілотів.

Але 19 травня стало відомо, що США підтримали надання Україні винищувачів F-16 та навчання українських пілотів у Європі. Однак поки що немає точних термінів, коли саме літаки опиняться в Україні. Наразі бажання стати частиною коаліції висловили також Британія, Франція, Нідерланди, Болгарія та Данія.

Представники США заявили, що держсекретар Ентоні Блінкен був головною силою в адміністрації, яка намагалася переконати президента Джо Байдена, дозволити союзникам передавати літаки Україні.