Нідерланди передають Україні БМП YPR для транспортування поранених
Нідерланди передають 25 броньованих гусеничних машин YPR для України. Їх будуть використовувати для транспортування поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Нідерландів.
"Нідерланди дарують Україні 25 броньованих гусеничних машин YPR для транспортування поранених. Понад 50 країн збираються тут, щоб координувати військову підтримку України. UDCG ("Рамштайн", Контактна група з оборони України, - ред) відбувся в Брюсселі і вперше його очолила Велика Британія", - йдеться у повідомленні.
Нідерланди виділили понад 10 млрд євро військової допомоги Україні. З них реалізовано приблизно 6 млрд євро.
"Особливо зараз, коли українцям важко на фронті, ми маємо продовжувати нашу підтримку. Мир проти Росії можливий лише за допомогою військової сили", - констатував міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
Міністр також повідомив, що наразі Нідерланди передали Україні останні обіцяні бойові танки Т-72. Їх Україні Нідерланди передали спільно з Чехією та США.
Також нещодавно Україна придбала нову партію голландських F-16. З оперативних причин Міноборони не надає інформацію про точну кількість літаків, які вже передані.
Що відомо про YPR
Про те, що Україна на фронті використовує голландські бойові машини піхоти YPR-765 на базі американського БТР М113А1 стало відомо ще у травні 2022 року. Нідерланди свого часу отримали майже 900 таких машин.
З відкритих джерел відомо, що YPR-765 нідерландський гусеничний бронетранспортер, який виконує функції легкої бойової машини піхоти. Базується на конструкції AIFV, розробленій компанією FMC Corporation.
Він замінив AMX-VCI та YP-408 в Королівській армії Нідерландів і надійшов на озброєння у 1977 році. Пізніше нідерландські YPR-765 були замінені на CV90, Fennek та Boxer.
Допомога Україні у війні
Нагадаємо, Німеччина оголосила про передачу Україні близько 100 ракет для IRIS-T. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну.
Також Британія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Він включатиме танки, артилерію та ракети різних видів.
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