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Нідерланди хочуть якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів на F-16

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Середа 24 травня 2023 21:17
Нідерланди хочуть якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів на F-16 Фото: Кайса Оллонгрен, голова Міноборони Нідерландів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Нідерландів розраховує, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 почнеться якнайшвидше.

Про це йдеться в листі міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен до парламенту, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Нідерланди хочуть якнайшвидше організувати підготовку українських пілотів на F-16", - наводить видання зміст листа.

При цьому у листі міністра наголошується, що навчання координуватиметься з Бельгією, Данією та Великою Британією, і до нього можуть приєднатися інші країни.

Навчання українських пілотів на F-16

Зазначимо, що минулого тижня президент США Джо Байден підтримав навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Після цього інші союзники заявили про плани допомогти реалізувати таку ініціативу.

При цьому, за інформацією ЗМІ, такі тренування українських пілотів можуть тривати чотири місяці. Таку оцінку сформували ВПС США, коли українці приїжджали до Сполучених Штатів для занять на льотному тренажері.

Раніше радник радник міністра оборони України Юрій Сак заявляв, що Нідерланди можуть стати першою країною, яка надасть Україні F-16.

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