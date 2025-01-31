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Нідерланди допоможуть підготувати 26 українців для обслуговування винищувачів F-16

П'ятниця 31 січня 2025 17:35
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Нідерланди допоможуть підготувати 26 українців для обслуговування винищувачів F-16 Фото: Нідерланди допоможуть підготувати 26 українців для обслуговування F-16 (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Нідерландів візьмуть участь у підготовці 26 українців на посади так званих керівників екіпажу літаків F-16. Навчання триватиме до кінця січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.

Як повідомляється, технічні фахівці несуть відповідальність за винищувачі перед вильотом і після повернення на базу. Їхнє навчання буде організовано на авіабазі й триватиме до кінця квітня. Де розташована ця авіабаза, не уточнюється.

"Відповідальність за остаточні перевірки несуть керівники бригад. Після запуску та завершення всіх перевірок він або вона виймає запобіжні штифти, серед іншого, шасі та паливні баки. Після цього F-16 може виїхати з укриття і злетіти. Навіть після повернення керівники екіпажу приймають літак у пілота", - пише пресслужба відомства.

Зазначається, що Нідерланди виступили з ініціативою сприяти навчанню наземного персоналу F-16. Міністерство оборони не бере участі в самих навчаннях.

Раніше Нідерланди оголосили, що передадуть Україні 24 F-16. Українських пілотів готують, в тому числі, через Європейський навчальний центр F-16 у Румунії. Для цього задіяно 18 голландських F-16.

Підготовка пілотів на F-16

Нагадаємо, у 2023 році Британія та Нідерланди заявили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Пізніше США заявили, що Вашингтон готовий надати згоду на передачу Україні бойових літаків за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території Росії. Після цього низка країн почали долучатись до навчання українських пілотів.

Вже у серпні 2024 року стало офіційно відомо, що в Україну прибули винищувачі F-16. Перші літаки передали Нідерланди та Данія. Зокрема стало відомо, що Бельгія передасть 30 винищувачів до кінця 2028 року.

Нещодавно посольство Британії в Україні розповіло, що 200 українських авіаторів пройшли базову підготовку до польотів на винищувачах F-16 на території Британії.

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