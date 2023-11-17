Нідерланди додатково виділили 2 млрд євро військової допомоги Україні на 2024 рік

За її словами, ця допомога є частиною ширшого пакета, який Нідерланди нададуть Україні наступного року, і містить у собі первісну суму в 102 млн євро на відновлення та гуманітарну допомогу, яку буде збільшено протягом року за необхідності.

Міністр додала, що загальний обсяг допомоги, наданої Нідерландами Україні під час конфлікту, становитиме близько 7,5 млрд євро.

"Найбільш важливим для мене є те, що наступного року ми надамо додатково 2 млрд євро військової допомоги. Це дасть нам змогу гарантувати підтримку України і забезпечити спадкоємність, що вкрай важливо для України", - сказала вона.

За словами Оллонгрен, підтримку надаватимуть залежно від потреб Києва і вона може включати в себе постачання сучасних безпілотників.

Підтримка України від Нідерландів

Нідерланди є одним із союзників України у війні з російською агресією. Амстердам надає Україні не лише військову, а й економічну допомогу.

Наприклад, нещодавно Нідерланди оголосили про передачу нового пакету військової допомоги, до якого увійшли кошти для розмінування, боєприпаси та дрони.

Крім цього, нещодавно президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Сторони порушили питання посилення оборони України та нового пакету санкцій проти Росії.

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