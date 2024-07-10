Нідерланди – Англія: де дивитися і прогноз на півфінал Євро-2024

Національна команда Нідерландів зустрінеться зі збірною Англії у 1/2 фіналу чемпіонату Європи.
Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.
Матч Нідерланди – Англія відбудеться 10 липня в Дортмунді. Поєдинок прийме стадіон "BVB Штадіон Дортмунд". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.
Поєдинок покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляція протистояння буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Вінниця" тощо). Коментуватимуть матч Віталій Волочай та Віталій Кравченко.
Українська контора Favbet визначила "Трьох левів" невеликим фаворитом поєдинку. Коефіцієнт на перемогу команди Гарета Саутгейта склав 2,76. Тим часом на успіх "помаранчевих" можна поставити з кефом 3,20. На нічию виставили трохи нижчий бал 2,92.
Любителі гострих відчуттів можуть закластися на конкретний рахунок. Наприклад, результативна нічия 2:2 збільшить виграш у 16 разів. Цікавий варіант – вгадати спосіб, яким заб'ють перший гол. На результативний удар головою заклали привабливий кеф 5,00.
Схожі цифри підготували й австрійці з Bwin. На перемогу збірної Англії коефіцієнт виявився трохи нижчим – 2,65. На ймовірний успіх нідерландців заклали бал 3,10. Кеф на нічию склав 2,80.
Сміливою буде закластися на голи обох команд у кожному з таймів. Коефіцієнт на такий розвиток подій заклали на рівні 17,50. Персональні фанати Букайо Саки розглянуть варіант зі ставкою на те, що гол їхнього улюбленця буде першим у протистоянні з кефом 11,00.
Нідерланди: Вербрюгген – Дюмфріс, Де Врей, ван Дейк, Аке – Схаутен, Сімонс, Рейндерс – Мален, Депай, Гакпо
Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Гуехі, Шоу – Мейну, Райс – Сака, Беллінгем, Фоден – Кейн
Збірна Нідерландів розпочала плей-офф із впевненої перемоги над Румунією (3:0). Голами в складі команди Рональда Кумана відзначилися Гакпо та Мален (двічі). Натомість у чветьфіналі "помаранчеві" здобули вольову перемогу над збірною Туреччини. У другій половині за нідерландців забили Де Врей та Мюлдюр (автогол).
Натомість Англія двічі провела на полі 120+ хвилин. У рамках 1/8 фіналу "Три леви" заледве здолали збірну Словаччини з голами Беллінгема та Кейна. Чвертьфінальна ж стадія завершилася серією пенальті проти Швейцарії. Англійці виконали 5 точних ударів, а голкіпер Пікфорд парирував постріл Аканджі.
До слова, напередодні Іспанія переграла збірну Франції в півфіналі Євро-2024.
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