Нідерланди – Англія: де дивитися і прогноз на півфінал Євро-2024

Матч Нідерланди – Англія відбудеться 10 липня в Дортмунді. Поєдинок прийме стадіон "BVB Штадіон Дортмунд". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Нідерланди – Англія

Поєдинок покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляція протистояння буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Вінниця" тощо). Коментуватимуть матч Віталій Волочай та Віталій Кравченко.

Прогноз букмекерів на матч Нідерланди – Англія

Українська контора Favbet визначила "Трьох левів" невеликим фаворитом поєдинку. Коефіцієнт на перемогу команди Гарета Саутгейта склав 2,76. Тим часом на успіх "помаранчевих" можна поставити з кефом 3,20. На нічию виставили трохи нижчий бал 2,92.

Любителі гострих відчуттів можуть закластися на конкретний рахунок. Наприклад, результативна нічия 2:2 збільшить виграш у 16 разів. Цікавий варіант – вгадати спосіб, яким заб'ють перший гол. На результативний удар головою заклали привабливий кеф 5,00.

Схожі цифри підготували й австрійці з Bwin. На перемогу збірної Англії коефіцієнт виявився трохи нижчим – 2,65. На ймовірний успіх нідерландців заклали бал 3,10. Кеф на нічию склав 2,80.

Сміливою буде закластися на голи обох команд у кожному з таймів. Коефіцієнт на такий розвиток подій заклали на рівні 17,50. Персональні фанати Букайо Саки розглянуть варіант зі ставкою на те, що гол їхнього улюбленця буде першим у протистоянні з кефом 11,00.

Орієнтовні склади на матч Нідерланди – Англія

Нідерланди: Вербрюгген – Дюмфріс, Де Врей, ван Дейк, Аке – Схаутен, Сімонс, Рейндерс – Мален, Депай, Гакпо

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Гуехі, Шоу – Мейну, Райс – Сака, Беллінгем, Фоден – Кейн

Збірна Нідерландів розпочала плей-офф із впевненої перемоги над Румунією (3:0). Голами в складі команди Рональда Кумана відзначилися Гакпо та Мален (двічі). Натомість у чветьфіналі "помаранчеві" здобули вольову перемогу над збірною Туреччини. У другій половині за нідерландців забили Де Врей та Мюлдюр (автогол).

Натомість Англія двічі провела на полі 120+ хвилин. У рамках 1/8 фіналу "Три леви" заледве здолали збірну Словаччини з голами Беллінгема та Кейна. Чвертьфінальна ж стадія завершилася серією пенальті проти Швейцарії. Англійці виконали 5 точних ударів, а голкіпер Пікфорд парирував постріл Аканджі.