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Интервью

В Нидерландах задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 03:56
Фото: полиция Нидерландов ( facebook.com/politie)
Фото: полиция Нидерландов ( facebook.com/politie)

Двое мужчин 22 и 27 лет были задержаны в Роттердаме вечером в воскресенье

В Нидерландах полиция задержала двух человек по подозрению в подготовке теракта и участии в террористической группировке. Об этом говорится в сообщении на сайте нидерландской прокуратуры.

Двое мужчин 22 и 27 лет были задержаны в Роттердаме вечером в воскресенье, 17 июня.

"Задержания были проведены после получения информации от службы разведки и безопасности", - сообщили в прокуратуре.

Также сообщается, что в ходе обысков в домах подозреваемых правоохранители изъяли телефоны, USB-накопители и другие носители информации.

Задержанные имеют право общаться только со своими адвокатами.

В четверг следственный судья арестовал обоих подозреваемых на две недели.

Напомним, Окружной суд Юго-Западной Финляндии впервые в истории страны вынес приговор за терроризм, к пожизненному заключению приговорили гражданина Марокко Абдеррахмана Буанана, который в 2017 году напал с ножом на прохожих в финском городе Турку.

 

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Теги публикации: Нидерланды, Теракт, Задержание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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