У Нідерландах затримали двох підозрюваних у підготовці теракту

Двоє чоловіків 22 і 27 років були затримані в Роттердамі ввечері у неділю

У Нідерландах поліція затримала двох осіб за підозрою в підготовці теракту та участі у терористичному угрупованн. Про це йдеться в повідомленні на сайті нідерландської прокуратури.

Двоє чоловіків 22 і 27 років були затримані в Роттердамі увечері в неділю, 17 червня.

"Затримання були проведені після отримання інформації від служби розвідки і безпеки", - повідомили в прокуратурі.

Також повідомляється, що під час обшуків у будинках підозрюваних правоохоронці вилучили телефони, USB-накопичувачі та інші носії інформації.

Затримані мають право спілкуватися тільки зі своїми адвокатами.

У четвер слідчий суддя заарештував обох підозрюваних на два тижні.

Нагадаємо, Окружний суд Південно-Західної Фінляндії вперше в історії країни виніс вирок за тероризм, до довічного ув'язнення засудили громадянина Марокко Абдеррахмана Буанана, який в 2017 році напав з ножем на перехожих у фінському місті Турку.