У Нідерландах затримали двох підозрюваних у підготовці теракту

Двоє чоловіків 22 і 27 років були затримані в Роттердамі ввечері у неділю
У Нідерландах поліція затримала двох осіб за підозрою в підготовці теракту та участі у терористичному угрупованн. Про це йдеться в повідомленні на сайті нідерландської прокуратури.
Двоє чоловіків 22 і 27 років були затримані в Роттердамі увечері в неділю, 17 червня.
"Затримання були проведені після отримання інформації від служби розвідки і безпеки", - повідомили в прокуратурі.
Також повідомляється, що під час обшуків у будинках підозрюваних правоохоронці вилучили телефони, USB-накопичувачі та інші носії інформації.
Затримані мають право спілкуватися тільки зі своїми адвокатами.
У четвер слідчий суддя заарештував обох підозрюваних на два тижні.
Нагадаємо, Окружний суд Південно-Західної Фінляндії вперше в історії країни виніс вирок за тероризм, до довічного ув'язнення засудили громадянина Марокко Абдеррахмана Буанана, який в 2017 році напав з ножем на перехожих у фінському місті Турку.