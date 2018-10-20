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В Нідерландах видали перший паспорт із нейтральним гендером

Новини » Суспільство    20.10.2018 - 01:54
Фото: паспорт Нідерландів (GETTY IMAGES)
Фото: паспорт Нідерландів (GETTY IMAGES)

Жінка, яка народилась чоловіком і змінила стать, добилась через суд гендерно-нейтральної відмітки у паспорті

В Нідерландах вперше в історії країни громадянці видали гендерно-нейтральний паспорт. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на BBC.

Зазначається, що такий документ отримала 57-річна Леон Зеєгерс. Вона народилась біологічним чоловіком, проте у 2001 році пройшла операцію зі зміни статі. Тепер Зеєгерс вважає себе інтерсексуалом.

Видачі паспорта з гендерною позначкою "Х" замість чоловічої "М" або жіночої "V" Зеєгерс домоглася через суд. Її вимогу суд задовольнив та вирішив, що відмова реєструвати людину як гендерно-нейтральну порушує "право на приватне життя, самоідентифікацію і автономію особистості".

За даними BBC, близько 4% громадян Нідерландів не відносять себе ні до жіночої, ні до чоловічої статі.

Нагадаємо, нещодавно Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо підписав законопроект про введення третьої, невизначеної статі X. За новим законом тепер у свідоцтві про народження можна вказати чоловічу, жіночу або невизначену стать. Де Блазіо зазначив, що таким чином кожен зможе сам визначити свою стать і гендер у свідоцтві про народження.

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