В Нидерландах второй день проходят акции против локдауна

Фото: беспорядки в Нидерландах (GettyImages)

Полиция задержала не менее 150 человек в Нидерландах в ходе протестов. Демонстранты протестуют против жестких ограничений в стране, введенных из-за коронавируса.

Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Протесты прошли в Амстердаме, Гелене, Роттердаме и Хертогенбосе и других городах. В воскресенье были задержаны около 300 человек.

"В большинстве городов страны вновь воцарилось спокойствие. Исключение составляют города Роттердам и Хертогенбос, куда направлен спецназ для разгона демонстрантов", - сказал глава полиции Виллем Вуленерс.

24 января на улицы городов Нидерландов вышли тысячи демонстрантов. Они требовали смягчить ограничения.

Премьер Марк Рютте назвал произошедшее беспорядками и заявил, что они не имеют никакого отношения к законным протестам. Против демонстрантов применили дубинки, слезоточивый газ и водометы.

Отметим, правительство Нидерландов приняло решение ввести комендантский час на территории страны. Ограничение начало действовать с субботы, 23 января.

Напомним, 24 января в грузинской столице проходила акция протеста. Демонстранты требовали снять ограничительные меры, которые были введены из-за пандемии.

Ранее в Грузии продлили действие комендантского часа. Он будет действовать минимум до 1 марта.