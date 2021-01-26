У Нідерландах другий день проходять акції проти локдауна

Фото: заворушення в Нідерландах (GettyImages)

Поліція затримала щонайменше 150 осіб в Нідерландах в ході протестів. Демонстранти протестують проти жорстких обмежень в країні, введених через коронавірус.

Про це повідомляє Нідерландська телерадіомовна корпорація.

Протести пройшли в Амстердамі, Гелені, Роттердамі, Хертогенбосі та інших містах. У неділю було затримано близько 300 осіб.

"У більшості міст країни знову запанував спокій. Виняток становлять міста Роттердам і Хертогенбос, куди спрямовані спецвійська для розгону демонстрантів", - сказав глава поліції Віллем Вуленерс.

24 січня на вулиці міст Нідерландів вийшли тисячі демонстрантів. Вони вимагали пом'якшити обмеження.

Прем'єр Марк Рютте назвав подію заворушеннями та заявив, що вони не мають жодного відношення до законних протестів. Проти демонстрантів застосували кийки, сльозогінний газ і водомети.

Відзначимо, уряд Нідерландів ухвалив рішення ввести комендантську годину на території країни. Обмеження почало діяти з суботи, 23 січня.

Нагадаємо, 24 січня в грузинській столиці проходила акція протесту. Демонстранти вимагали зняти обмежувальні заходи, які були введені через пандемію.

Раніше у Грузії продовжили дію комендантської години. Вона буде діяти мінімум до 1 березня.