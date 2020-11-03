В Нидерландах возобновляется заседание по делу МН17: заслушают защиту Пулатова

Фото: суд по делу МН17 (nos.nl)

Сегодня в нидерландской Гааге возобновятся судебные слушания по делу об авиакатастрофе МН17. Защита обвиняемого Олега Пулатова потребует дальнейшее расследование дела.

Об этом говорится в пресс-службе суда.

Следующий блок судебных слушаний пройдет с 3 по 5 ноября. В нем у защиты будет возможность подать другие запросы для дальнейшего расследования. Сторона обвинения сможет ответить на такие запросы.

Напомним, предыдущие слушания проходили в конце сентября. Тогда сторона защиты заявила, что Пулатов хочет выступить в суде.

Ранее РБК-Украина писало, что 15 октября Россия вышла из консультационной группы по расследованию авиакатастрофы MH17.

Тогда ЕС призвал Россию возобновить консультации по МН17.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что выход РФ из консультационной группы по МН17 является свидетельством страха России перед правдой.

Напомним, Boeing-777 рейса MH17 летел 17 июля 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур, но был сбит в небе над оккупированным Донбассом. Жертвами катастрофы стали 298 человек.