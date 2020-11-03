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У Нідерландах поновлюється засідання у справі МН17: заслухають захист Пулатова

Гаага, Вівторок 03 листопада 2020 09:26
У Нідерландах поновлюється засідання у справі МН17: заслухають захист Пулатова
Фото: суд у справі МН17 (nos.nl)
Автор: Игорь Литвиненко

Сьогодні в нідерландській Гаазі відновляться судові слухання у справі про авіакатастрофу МН17. Захист обвинувачуваного Олега Пулатова вимагатиме подальше розслідування справи.

Про це йдеться в прес-службі суду.

Наступний блок судових слухань пройде з 3 по 5 листопада. У ньому у захисту буде можливість подати інші запити для подальшого розслідування. Сторона звинувачення зможе відповісти на такі запити.

Нагадаємо, попередні слухання проходили в кінці вересня. Тоді сторона захисту заявила, що Пулатов хоче виступити в суді.

Раніше РБК-Україна писало, що 15 жовтня Росія вийшла з консультаційної групи з розслідування авіакатастрофи MH17.

Тоді ЄС закликав Росію відновити консультації щодо МН17.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вихід РФ з консультаційної групи по МН17 є свідченням страху Росії перед правдою.

Нагадаємо, Boeing-777 рейсу MH17 летів 17 липня 2014 року з Амстердама в Куала-Лумпур, але був збитий в небі над окупованих Донбасом. Жертвами катастрофи стали 298 осіб.

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