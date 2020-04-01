В Нидерландах уволился прокурор, возглавлявший следствие по MH17

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который возглавлял международное следствие по делу о катастрофе MH17 на Донбассе, уволился. Об этом сообщает местный сайт nu.nl.

Сообщается, что с 1 апреля Вестербеке уходит из прокуратуры Нидерландов, в дальнейшем он возглавит полицию Роттердама.

Также сообщается, что он получил награду от Министерства юстиции и безопасности за успехи в расследовании катастрофы MH17. Инициатива исходила от семей погибших.

Отметим, Вестербеке возглавлял Совместную следственную группу (JIT), которая занималась уголовным расследованием авиакатастрофы малазийского самолета на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что Гаагский суд запросил спутниковые снимки США, на которых зафиксирован запуск ракеты по самолету рейса MH17. Данные снимки являются засекреченными, однако еще в 2014 году были переданы нидерландскому следствию.

Следующее судебное заседание запланировано на 8 июня, защите обвиняемого Олега Пулатова дали материалы на ознакомление с делом. Ожидается, что основное рассмотрение начнется в следующем году.