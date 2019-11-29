В Нидерландах уточнили число пострадавших от нападения неизвестного с ножом

Фото: инцидент с ножом в Гааге (GettyImages)

Полиция дала ориентировки для поиска напавшего

В результате нападения неизвестного с ножом на торговой улице в Гааге, Гроте Марктсраат, ранены трое человек. Об этом передает Euronews, ссылаясь на полицию.

Полиция Гааги сообщила вскоре после инцидента, что они ищут напавшего мудчину. Ему примерно 45-50 лет, одет был в белый головной убор и серый спортивный костюм.

"Полиция описала его, используя голландский термин, часто применяемый к людям североафриканского происхождения", - уточняет издание.

В полиции позже извинились за неудобства в городе, созданные в связи с расследованием инцидента.

"Это требует времени. Мы понимаем, что есть много вопросов. Как только мы узнаем больше, мы сообщим об этом", - написала пресс-служба полиции в Twitter.

Напомним, несколькими часами ранее на Лондонском мосту произошло нападение с ножом. Британские правоохранители квалифицировали нападение на людей как террористический акт. В лондонской полиции заявили, что нападающий, в которого стреляли силовики на Лондонском мосту, умер. На террориста был надет муляж взрывного устройства.