У Нідерландах уточнили кількість постраждалих від нападу невідомого з ножем

Фото: інцидент з ножем в Гаазі (GettyImages)

Поліція дала орієнтування для пошуку нападника

У результаті нападу невідомого з ножем на торговій вулиці у Гаазі, Гроте Марктсраат, поранені троє людей. Про це передає Euronews, посилаючись на поліцію.

Поліція Гааги повідомила незабаром після інциденту, що вони шукають напав мудчину. Йому приблизно 45-50 років, був одягнений у білий головний убір і сірий спортивний костюм.

"Поліція описала його, використовуючи голландський термін, часто застосовуваний до людей північноафриканського походження", - уточнює видання.

В поліції пізніше вибачилися за незручності в місті, створені у зв'язку з розслідуванням інциденту.

"Це вимагає часу. Ми розуміємо, що є багато питань. Як тільки ми дізнаємося більше, ми повідомимо про це", - написала прес-служба поліції у Twitter.

Нагадаємо, кількома годинами раніше на Лондонському мосту стався напад з ножем. Британські правоохоронці кваліфікували напад на людей як терористичний акт. У лондонській поліції заявили, що нападник, в якого стріляли силовики на Лондонському мосту, помер. На терориста був надітий муляж вибухового пристрою.