ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Нидерландах устроили акцию против ограничений из-за COVID-19

Нидерланды, Гаага, Воскресенье 02 августа 2020 04:32
В Нидерландах устроили акцию против ограничений из-за COVID-19
Фото: Протест против карантина в Нидерландах (Twitter/sanderknura)
Автор: Артур Родивилов

Полиция арестовала двух участников протеста

В нидерландском городе Гаага около полутора тысяч человек вышли на протест против карантина из-за коронавируса. Одного митингующего задержали за оскорбление полицейского, а другого - для установления личности.

Об этом сообщает NOS.

В целом митинг в парке Маливельд против карантина проходил мирно. Однако некоторые присутствующие явно нарушали социальную дистанцию ​​в 1,5 метра.

Мирная акция была посвящена "безумию", которое, по их мнению, творится вокруг заболевания и ограничению прав и свобод граждан.

Полиция время от времени обращалась к организаторам с просьбой напоминать участникам об обязательных мерах безопасности.

Напомним, в Берлине прошли протесты против карантинных ограничений. Участники называют карантин заговором и собрали около 10 тысяч единомышленников.

Утром в субботу люди начали собираться в центре столицы Германии. Некоторые из протестующих выкрикивали "Мы вторая волна" и "Сопротивление!", а также утверждали, что "самая большая теория заговора - пандемия коронавируса".

Всего на выходных в немецкой столице запланировано проведение 83 демонстраций, среди которых и другие против карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины НидерландыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь