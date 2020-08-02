В Нидерландах устроили акцию против ограничений из-за COVID-19

Фото: Протест против карантина в Нидерландах (Twitter/sanderknura)

Полиция арестовала двух участников протеста

В нидерландском городе Гаага около полутора тысяч человек вышли на протест против карантина из-за коронавируса. Одного митингующего задержали за оскорбление полицейского, а другого - для установления личности.

Об этом сообщает NOS.

В целом митинг в парке Маливельд против карантина проходил мирно. Однако некоторые присутствующие явно нарушали социальную дистанцию ​​в 1,5 метра.

Мирная акция была посвящена "безумию", которое, по их мнению, творится вокруг заболевания и ограничению прав и свобод граждан.

Полиция время от времени обращалась к организаторам с просьбой напоминать участникам об обязательных мерах безопасности.

Om 14.00 uur moet het hier beginnen. Gemoedelijk sfeertje pic.twitter.com/zcscUf1vzr — Sander Knura (@sanderknura) August 1, 2020

Напомним, в Берлине прошли протесты против карантинных ограничений. Участники называют карантин заговором и собрали около 10 тысяч единомышленников.

Утром в субботу люди начали собираться в центре столицы Германии. Некоторые из протестующих выкрикивали "Мы вторая волна" и "Сопротивление!", а также утверждали, что "самая большая теория заговора - пандемия коронавируса".

Всего на выходных в немецкой столице запланировано проведение 83 демонстраций, среди которых и другие против карантина.