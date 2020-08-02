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У Нідерландах влаштували акцію проти обмежень через COVID-19

Нідерланди, Гаага, Неділя 02 серпня 2020 04:32
У Нідерландах влаштували акцію проти обмежень через COVID-19
Фото: Протест проти карантину в Нідерландах (Twitter/sanderknura)
Автор: Артур Родивилов

Поліція заарештувала двох учасників протесту

У нідерландському місті Гаага близько півтори тисячі людей вийшли на протест проти карантину через коронавірус. Одного мітингувальника затримали за образу поліцейського, а іншого - для встановлення особи.

Про це повідомляє NOS.

В цілому мітинг в парку Малівельд проти карантину відбувався мирно. Однак деякі присутні явно порушували соціальну дистанцію в 1,5 метра.

Мирна акція була присвячена "безумству", яке, на їхню думку, твориться навколо захворювання та обмеження прав і свобод громадян.

Поліція час від часу зверталася до організаторів з проханням нагадувати учасникам про обов'язкові заходи безпеки.

Нагадаємо, в Берліні пройшли протести проти карантинних обмежень. Учасники називають карантин змовою і зібрали близько 10 тисяч однодумців.

Вранці в суботу люди почали збиратися в центрі столиці Німеччини. Деякі з протестувальників вигукували "Ми друга хвиля" і "Опір!", А також стверджували, що "найбільша теорія змови - пандемія коронавірусу".

Всього на вихідних у німецькій столиці заплановано проведення 83 демонстрацій, серед яких і інші проти карантину.

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