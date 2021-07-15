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В Нидерландах умер журналист, в которого стреляли на улице Амстердама

Автор: Дмитрий Левицкий

В Нидерландах умер криминальный журналист Питер де Врис, в которого стреляли на улице Амстердама вечером 6 июля. Журналист попал в больницу с огнестрельным ранением в голову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на rtlnieuws.

Раненый журналист скончался сегодня в больнице в окружении своих близких. Ему было 64 года.

"Мы чрезвычайно гордимся им и одновременно растроганы", - говорится в заявлении его родственников.

В журналиста Питера де Вриса стреляли посреди улицы Амстердама после его участия в телешоу, которое он регулярно посещал как эксперт. По дороге к автостоянке в него выстрелили 5 раз, после чего его госпитализировали с серьезными травмами.

Подозреваемым в убийстве журналиста считают 21-летнего рэпера из Роттердама, который является двоюродным братом лидера банды, осужденного благодаря де Врису.

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