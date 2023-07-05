UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Нідерландах учням заборонили використовувати телефони в школах

Фото: в Нідерландах заборонили учням використовувати телефони на уроках (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Уряд Нідерландів заборонив школярам користуватися під час уроків мобільними телефонами, планшетами і смарт-годинника, оскільки вони відволікають від навчання та погіршують успішність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення уряду Нідерландів.

"Більше не потрібно дивитися відео в TikTok під час занять, надсилати повідомлення однокласникам або ділитися фотографіями через Snapchat", - йдеться у повідомлення уряду.

Зазначається, що смартфони можна буде використовувати, наприклад на уроці цифрової грамотності, або ж учням, які залежать від свого телефону за медичними показаннями або через інвалідність. Школи можуть на власний розсуд узгодити точні правила з вчителями, батьками та учнями.

"Незважаючи на те, що мобільні телефони майже нерозривно пов'язані з нашим життям, їм не місце у класі. Студенти повинні мати можливість сконцентруватися та мати всі можливості добре вчитися", - заявив міністр освіти, культури та науки Нідерландів Робберт Дейкграаф.

Він додав, що згідно з науковими дослідженнями, мобільні телефони порушують процес навчання з усіма наслідками: "Ми маємо захистити студентів від цього". Заборона набуде чинності з 1 січня 2024 року.

Опитування щодо заборони використання учнями смартфонів на уроках

Серед членів педагогічної профспілки Нідерландів провели опитування, щодо заборони використання дітьми смартфонів під час уроків. 73% вчителів середніх шкіл підтримали заборону та заявили, що мобільні телефони погано впливають на здатність учнів концентруватися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
школасмартфони