В Нидерландах разработали онлайн-переводчик для общения на украинском языке

Компания AppMachine в Нидерландах запустила приложение, которое превращает телефон в карманный переводчик и помогает общаться на украинском языке. Приложение называется Рryvit. В нем доступны три языка – украинский, нидерландский и английский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Мобильное приложение позволяет записывать отдельные фразы и диалоги, и в дальнейшем переводить их текст на один из трех доступных языков.