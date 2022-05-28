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В Нидерландах разработали онлайн-переводчик для общения на украинском языке

Новина українською →
Амстердам, Суббота 28 мая 2022 05:25
В Нидерландах разработали онлайн-переводчик для общения на украинском языке Приложение Рryvit (Фото: appmachine.com)
Автор: Константин Широкун

Компания AppMachine в Нидерландах запустила приложение, которое превращает телефон в карманный переводчик и помогает общаться на украинском языке. Приложение называется Рryvit. В нем доступны три языка – украинский, нидерландский и английский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Мобильное приложение позволяет записывать отдельные фразы и диалоги, и в дальнейшем переводить их текст на один из трех доступных языков.

Ранее мы писали, что японский производитель умных переводчиков Pocketalk подарил посольству Украины в Японии тысячу карманных устройств, чтобы облегчить языковые трудности, с которыми сталкиваются многие беженцы.

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