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У Нідерландах розробили онлайн-перекладач для спілкування українською мовою

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Амстердам, Субота 28 травня 2022 05:25
У Нідерландах розробили онлайн-перекладач для спілкування українською мовою Додаток Рryvit (Фото: appmachine.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія AppMachine в Нідерландах запустила додаток, який перетворює телефон в кишеньковий перекладач і допомагає спілкуватися українською мовою. Додаток називається Рryvit. У ньому доступні три мови - українська, нідерландська та англійська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Мобільний додаток дозволяє записувати окремі фрази і діалоги, і надалі переводити їх текст на одну з трьох доступних мов.

Раніше ми писали, що японський виробник розумних перекладачів Pocketalk подарував посольству України в Японії тисячу кишенькових пристроїв, щоб полегшити мовні труднощі, з якими стикаються багато біженців.

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