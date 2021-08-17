В Нидерландах пытались украсть картину французского импрессиониста

В Нидерландах из Заанского музея группа воров пыталась похитить картина французского импрессиониста Клода Моне "Форзаан и Вестерхем". Однако персоналу музею удалось спугнуть грабителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NH Nieuws .

По данным издания, двое грабителей попытались забрать картину. Благодаря оперативным действиям персонала и случайных прохожих, это не удалось. Один из грабителей запрыгнул на заднее сиденье мопеда, припаркованного у музея. Водитель мопеда совершил несколько выстрелов из пистолета, после чего грабители скрылись без произведения искусства.

Мопед уже найден, однако подозреваемые в ограблении пока не арестованы.

На сегодняшний день картину Моне убрали из экспозиции. Когда произведение искусства будет снова выставлено на всеобщее обозрение пока не известно.

По словам представителей музея, может пройти несколько дней или даже недель, прежде чем картина будет возвращена в экспозицию. В настоящее время выясняется, была ли повреждена картина Моне, и если это так, то полотно придется реставрировать. В музее пока не могут сказать, насколько велик ущерб.