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У Нідерландах намагалися вкрасти картину французького імпресіоніста

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Нідерланди, Вівторок 17 серпня 2021 20:17
У Нідерландах намагалися вкрасти картину французького імпресіоніста Фото: картина Клода Моне" Форзаан і Вестерхем " (gallerix.ru)
Автор: Валерія Поліщук

У Нідерландах із Заанського музею група злодіїв намагалася викрасти картина французького імпресіоніста Клода Моне "Форзаан і Вестерхем". Однак персоналу музею вдалося злякати грабіжників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NH Nieuws.

За даними видання, двоє грабіжників спробували забрати картину. Завдяки оперативним діям персоналу та випадкових перехожих, це не вдалося. Один з грабіжників застрибнув на заднє сидіння мопеда, припаркованого біля музею. Водій мопеда здійснив кілька пострілів з пістолета, після чого грабіжники зникли без витвору мистецтва.

Мопед вже знайдений, проте підозрювані в пограбуванні поки не заарештовані.

На сьогодні картину Моне прибрали з експозиції. Коли твір мистецтва буде знову виставлено на загальний огляд поки не відомо.

За словами представників музею, може пройти кілька днів або навіть тижнів, перш ніж картина буде повернута в експозицію. Нині з'ясовується, чи була пошкоджена картина Моне, і якщо це так, то полотно доведеться реставрувати. У музеї поки не можуть сказати, наскільки великий збиток.

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