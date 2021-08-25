В Нидерландах протестовали против приема беженцев из Афганистана

По информации СМИ, участники митинга выкрикивали лозунги "Наши люди превыше всего" и "Харскамп - наш".

Помимо этого протестующие подожгли автомобильные шины вблизи военной базы где проживают эвакуированные из Афганистана.

Известно, что в митинге приняли участие 250 человек.

Отмечено, что полиция разогнала группу демонстрантов из 10 человек, в результате инцидента пострадавших не зафиксировали.

Также указано, что сейчас в военной базе города находится около 800 беженцев из Афганистана.