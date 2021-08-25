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В Нидерландах протестовали против приема беженцев из Афганистана

Автор: Мария Кучерявец

В городе Харскамп, что в Нидерландах, жители вышли на акцию протеста. Они выступали против приема беженцев из Афганистана, которых размещают на территории местной военной базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание GLD.

По информации СМИ, участники митинга выкрикивали лозунги "Наши люди превыше всего" и "Харскамп - наш".

Помимо этого протестующие подожгли автомобильные шины вблизи военной базы где проживают эвакуированные из Афганистана.

Известно, что в митинге приняли участие 250 человек.

Отмечено, что полиция разогнала группу демонстрантов из 10 человек, в результате инцидента пострадавших не зафиксировали.

Также указано, что сейчас в военной базе города находится около 800 беженцев из Афганистана.

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НидерландыАфганистанБеженцы