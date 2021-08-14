В Нидерландах продлили карантин до ноября. Минимум до 1 ноября ночные клубы и дискотеки будут оставаться закрытыми.

В то же время было объявлено, что учебные заведения снова откроются 30 августа. Однако в одной аудитории может находиться не более 75 студентов, тест на коронавирус нужно будет сдавать два раза в неделю, а за пределами учебных помещений нужно носить защитную маску. Обязательными требованиями также является соблюдение дистанции 1,5 метра и мытье рук. В школах ученики также должны носить маску и соблюдать дистанцию.

Премьер-министр Марк Рютте отметил, что решение относительно возможной отмены обязательного ношения защитной маски будет объявлено в сентябре. "Надеюсь, что 20 сентября станет возможным не соблюдать дистанцию ​​1,5 метра и будет отменено обязательное ношение масок", - сказал Рютте.

В свою очередь, министр здравоохранения Уго де Йонг отметил, что это будет зависеть от количества инфицированных коронавирусом.