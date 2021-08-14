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В Нидерландах продлили карантин до ноября

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Нидерланды, Суббота 14 августа 2021 01:33
В Нидерландах продлили карантин до ноября Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Нидерландах продлили карантин до ноября. Минимум до 1 ноября ночные клубы и дискотеки будут оставаться закрытыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dutch News.

В то же время было объявлено, что учебные заведения снова откроются 30 августа. Однако в одной аудитории может находиться не более 75 студентов, тест на коронавирус нужно будет сдавать два раза в неделю, а за пределами учебных помещений нужно носить защитную маску. Обязательными требованиями также является соблюдение дистанции 1,5 метра и мытье рук. В школах ученики также должны носить маску и соблюдать дистанцию.

Премьер-министр Марк Рютте отметил, что решение относительно возможной отмены обязательного ношения защитной маски будет объявлено в сентябре. "Надеюсь, что 20 сентября станет возможным не соблюдать дистанцию ​​1,5 метра и будет отменено обязательное ношение масок", - сказал Рютте.

В свою очередь, министр здравоохранения Уго де Йонг отметил, что это будет зависеть от количества инфицированных коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что жителям Нидерландов начали бесплатно выдавать COVID-тесты.

Также Нидерланды возвращают работу из дома на фоне вспышки COVID.

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