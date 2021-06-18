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В Нидерландах отменяют почти все ограничения по COVID-19

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Амстердам, Пятница 18 июня 2021 21:11
В Нидерландах отменяют почти все ограничения по COVID-19 Фото: исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Нидерландов приняли решение отменить с 26 июня почти все карантинные ограничения, которые были введены из-за COVID-19. Среди главных условий - соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления людей.

Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, передает издание De Stad Gorinchem.

"При соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра разрешается практически все. Без ограничений, времени закрытия, запрета на употребление алкоголя, советов о количестве гостей дома и масок в магазинах", - цитирует издание Рютте.

По его словам, послабления вступят в силу с 26 июня. С этой даты смогут возобновить работу ночные клубы при условии использования приложения CoronaCheck, который позволит определить, полностью ли вакцинирован посетитель от коронавируса и есть ли у него отрицательный тест на коронавирус за 40 часов.

Театрам, музеям и другим закрытым площадкам будет разрешено с этого дня увеличить число посетителей, если они будут использовать приложение CoronaCheck.

Напомним, в начале июня правительство Нидерландов приняло решение начать смягчать ограничения по коронавирусу.

Отметим, в марте суд в Нидерландах постановил отменить комендантский час, введенный на фоне распространения коронавируса, поскольку он серьезно нарушает права человека.

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