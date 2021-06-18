В Нидерландах отменяют почти все ограничения по COVID-19

Власти Нидерландов приняли решение отменить с 26 июня почти все карантинные ограничения , которые были введены из-за COVID-19. Среди главных условий - соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления людей.

"При соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра разрешается практически все. Без ограничений, времени закрытия, запрета на употребление алкоголя, советов о количестве гостей дома и масок в магазинах", - цитирует издание Рютте.

По его словам, послабления вступят в силу с 26 июня. С этой даты смогут возобновить работу ночные клубы при условии использования приложения CoronaCheck, который позволит определить, полностью ли вакцинирован посетитель от коронавируса и есть ли у него отрицательный тест на коронавирус за 40 часов.

Театрам, музеям и другим закрытым площадкам будет разрешено с этого дня увеличить число посетителей, если они будут использовать приложение CoronaCheck.