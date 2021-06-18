В Нидерландах отменяют почти все ограничения по COVID-19
Власти Нидерландов приняли решение отменить с 26 июня почти все карантинные ограничения, которые были введены из-за COVID-19. Среди главных условий - соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления людей.
Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, передает издание De Stad Gorinchem.
"При соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра разрешается практически все. Без ограничений, времени закрытия, запрета на употребление алкоголя, советов о количестве гостей дома и масок в магазинах", - цитирует издание Рютте.
По его словам, послабления вступят в силу с 26 июня. С этой даты смогут возобновить работу ночные клубы при условии использования приложения CoronaCheck, который позволит определить, полностью ли вакцинирован посетитель от коронавируса и есть ли у него отрицательный тест на коронавирус за 40 часов.
Театрам, музеям и другим закрытым площадкам будет разрешено с этого дня увеличить число посетителей, если они будут использовать приложение CoronaCheck.
Напомним, в начале июня правительство Нидерландов приняло решение начать смягчать ограничения по коронавирусу.
Отметим, в марте суд в Нидерландах постановил отменить комендантский час, введенный на фоне распространения коронавируса, поскольку он серьезно нарушает права человека.