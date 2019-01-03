В Нидерландах назвали сумму убытков из-за новогоднего огня

Иллюстративное фото (nos.nl/)

Убытки составляют от 15 до 20 миллионов евро

В Нидерландах сообщили, что убытки из-за мощного огонь на пляже Схевенингена после празднования Нового года составляют от 15 до 20 миллионов евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Как отметили страховщики, повреждения домов как правило покрывает страховка. Относительно автомобилей - все зависит от условий страхования. А вот владельцам велосипедов не повезло - нанесенный огнем вред не возмещается.

"Убытки, причиненные частным домам и автомобилям во время новогоднего празднования, выше, чем в прошлом году. Ассоциация страховщиков считает, что это от 15 до 20 миллионов евро. В прошлом году было более 10 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Сообщается, что большинство ущерба нанесено из-за незаконных фейерверков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нидерландах полиция арестовала в четверг, 27 сентября, семь человек, которых подозревают в подготовке вооруженного нападения с применением ручных гранат, автоматического огнестрельного оружия и поясов шахида.