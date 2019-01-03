ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Нидерландах назвали сумму убытков из-за новогоднего огня

Новости » Происшествия    03.01.2019 - 04:28
В Нидерландах назвали сумму убытков из-за новогоднего огня
Иллюстративное фото (nos.nl/)

Убытки составляют от 15 до 20 миллионов евро

В Нидерландах сообщили, что убытки из-за мощного огонь на пляже Схевенингена после празднования Нового года составляют от 15 до 20 миллионов евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Как отметили страховщики, повреждения домов как правило покрывает страховка. Относительно автомобилей - все зависит от условий страхования. А вот владельцам велосипедов не повезло - нанесенный огнем вред не возмещается.

"Убытки, причиненные частным домам и автомобилям во время новогоднего празднования, выше, чем в прошлом году. Ассоциация страховщиков считает, что это от 15 до 20 миллионов евро. В прошлом году было более 10 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Сообщается, что большинство ущерба нанесено из-за незаконных фейерверков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нидерландах полиция арестовала в четверг, 27 сентября, семь человек, которых подозревают в подготовке вооруженного нападения с применением ручных гранат, автоматического огнестрельного оружия и поясов шахида.

В КГГА рассказали, сколько людей встретили Новый год на Софиевской и Контрактовой площадях Порошенко поздравил украинцев с Новым 2019 годом
Новости Украины НидерландыубыткиогоньНовый год
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь