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У Нідерландах назвали суму збитків через новорічний вогонь

Новини » Надзвичайні події    03.01.2019 - 04:28
У Нідерландах назвали суму збитків через новорічний вогонь
Ілюстративне фото (nos.nl/)

Збитки становлять від 15 до 20 мільйонів євро

У Нідерландах повідомили, що збитки через потужний вогонь на пляжі Схевенінгена після святкування Нового року становлять від 15 до 20 мільйонів євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Як зазначили страховики, пошкодження будинків як правило покриває страховка. Щодо автомобілів - усе залежить від умов страхування. А от власникам велосипедів не пощастило - завдана вогнем шкода не відшкодовується.

"Збитки, завдані приватним будинкам і автомобілям під час новорічного святкування, вище, ніж минулого року. Асоціація страховиків вважає, що це від 15 до 20 мільйонів євро. Минулого року було понад 10 мільйонів євро", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що більшість збитків завдано через незаконні феєрверки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нідерландах поліція заарештувала у четвер, 27 вересня, сімох осіб, яких підозрюють у підготовці збройного нападу із застосуванням ручних гранат, автоматичної вогнепальної зброї та поясів шахіда.

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