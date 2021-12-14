В Нидерландах хотят закрыть школы из-за распространения COVID

Во вторник, 14 декабря, правительство Нидерландов заявило, что рассматривает возможность закрытия школ на неделю раньше рождественских каникул. Это связно с высоким уровнем коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Поскольку уровень инфицирования остается самым высоким среди детей младшего возраста, эксперты посоветовали правительству закрыть школы на неделю раньше, чем планировалось - с 17 декабря. По мнению специалистов, такие действия помогут лучше защитить старших членов семьи во время Рождества.

Правительство неоднократно заявляло, что сделает все возможное, чтобы школы не закрывались, но сейчас этот вариант считают самым правильным.

"Это трудное решение. Нам придется снова очень внимательно присмотреться к тому, что необходимо", - сказал министр образования Арье Слоб.

Также сегодня премьер-министр страны Марк Рютте должен объявить о продлении ограничений, действующих с 28 ноября. К ним относятся закрытие всех ресторанов, баров, второстепенных магазинов и других общественных мест с 17:00 до 5:00, запрет всех зрителей на спортивные мероприятия и рекомендации как можно чаще работать из дома.

Число пациентов с COVID-19 в больницах Нидерландов остается одним из самых высоких в этом году. Кроме того, больницам по всей стране было приказано отложить все неэкстренные операции на несколько недель, чтобы освободить койки в отделениях интенсивной терапии.