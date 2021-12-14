У Нідерландах хочуть закрити школи через поширення COVID

У вівторок, 14 грудня, уряд Нідерландів заявив, що розглядає можливість закриття шкіл на тиждень раніше різдвяних канікул. Це пов'язано з високим рівнем коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Оскільки рівень інфікування залишається найвищим серед дітей молодшого віку, експерти порадили уряду закрити школи на тиждень раніше, ніж планувалося - з 17 грудня. На думку фахівців, такі дії допоможуть краще захистити старших членів сім'ї під час Різдва.

Уряд неодноразово заявляв, що зробить усе можливе, щоб школи не закривалися, але зараз цей варіант вважають найправильнішим.

"Це важке рішення. Нам доведеться знову дуже уважно придивитися до того, що необхідно", - сказав міністр освіти Ар'є Слоб.

Також сьогодні прем'єр-міністр країни Марк Рютте має оголосити про продовження обмежень, що діють з 28 листопада. До них відносяться закриття всіх ресторанів, барів, другорядних магазинів та інших громадських місць з 17:00 до 5:00, заборона всіх глядачів на спортивні заходи та рекомендації якнайчастіше працювати з дому.

Число пацієнтів із COVID-19 у лікарнях Нідерландів залишається одним із найвищих у цьому році. Крім того, лікарням по всій країні було наказано відкласти всі неекстронні операції на кілька тижнів, щоб звільнити ліжка у відділеннях інтенсивної терапії.