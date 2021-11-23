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В Нидерландах будут штрафовать за несоблюдение социальной дистанции

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Вторник 23 ноября 2021 20:50
В Нидерландах будут штрафовать за несоблюдение социальной дистанции Фото: в Нидерландах будут штрафовать за несоблюдение социальной дистанции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 24 ноября, в Нидерландах вступает в силу правило об обязательном социальном дистанционировании. Размер штрафа будет достигать 96 евро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Соответствующее правило было введено на фоне того, что в стране стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом.

В Нидерландах убеждены в том, что социальное дистанционирование является одним из важнейших правил, которое должно положительно повлиять на борьбу с заболеванием.

Обязательство распространяется на всех в возрасте от 18 лет, однако не на членов одной семьи и не на заведения общественного питания. В то же время правило не будет действовать и в других ситуациях, где соблюдение дистанции невозможно.

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