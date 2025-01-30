Нічний удар РФ по Сумах: в будинку зруйновано квартири, кількість постраждалих зросла

В ніч на 30 січня ворог завдав удар по одній з багатоповерхівок міста Суми. Внаслідок влучання дрону зруйновано квартири, а кількість постраждалих знову зросла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
"30 січня ворог наніс удар по одному з 10-ти поверхових житлових будинків міста Суми. В результаті атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів", - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, надзвичайникам вдалося врятувати 4 людей, включно з дитиною, і ще було евакуйовано 118 мешканців. За попередньою інформацією, внаслідок атаки травмовано вже 9 людей, серед них одна дитина.
Крім того, на місці події рятувальники оперативно розгорнули мобільний пункт незламності. Працюють психологи та медики ДСНС. Залучено 2 кінологічні розрахунки. Громадянам надається всебічна допомога. Працює спеціальна техніка для проведення висотних робіт.
У ДСНС додали, що наразі аварійно-рятувальні та пошукові роботи продовжуються.
Оновлено о 07:18
"У Сумах рятувальники вивільнили з-під завалів тіла двох людей (чоловіка та жінки). Пошуково-рятувальні роботи тривають", - повідомили у ДСНС.
Оновлено о 8:15
За даними ОВА, кількість жертв нічної атаки зросла до чотирьох. Ще дев'ять осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них дитина.
Нагадаємо, спочатку в Сумській ОВА заявляли, що попередньо, внаслідок атаки є загибла людина. Зі свого боку місцева влада спростовувала інформацію. Пізніше, у звітах поліції і безпосередньо ДСНС, було сказано лише про постраждалих. Однак, судячи з оновленої інформації, внаслідок атаки загинуло двоє людей.
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