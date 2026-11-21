Відомо, що в лікарнях міста перебувають 28 поранених, п'ятеро з них - діти. 11 постраждалих перебувають у тяжкому стані. П'ятеро людей, серед яких 17-річний хлопець, перебувають у реанімації. Наймолодшій дитині, яка потрапила до лікарні, лише три роки.

Медики надають усім пораненим необхідну допомогу.

Які наслідки ударів по Кривому Рогу

Внаслідок російських ударів по центру міста виникли чотири пожежі. Наразі всі вони ліквідовані.

За попередніми даними, пошкоджено близько 25 багатоквартирних будинків, лікарню, заклади освіти, підприємство, об'єкти бізнесу, ресторан, гаражі та автомобілі.

Також пошкоджені машини швидкої допомоги та багато приватних автівок місцевих жителів.

Наслідки атаки ще уточнюються, оскільки повітряні тривоги тривали до ранку.

На місці з вечора працюють комунальники, енергетики, тепловики, газовики та інші служби. Їм уже вдалося стабілізувати ситуацію з газопостачанням, відновити рух електротранспорту, зокрема тролейбусів, контактні лінії яких були пошкоджені. Також тривають роботи з відновлення водопостачання та усунення інших наслідків обстрілу.

Допомога постраждалим мешканцям

Ще до опівночі у районному виконкомі неподалік від місця удару розгорнули штаб допомоги постраждалим. Він працював упродовж ночі та продовжує приймати людей.

Мешканці пошкоджених будинків можуть отримати необхідні матеріали для першочергового ремонту, зокрема OSB-плити, плівку та інші будматеріали. Також там можна подати заяви на отримання матеріальної допомоги.