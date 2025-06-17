Нічний удар по Києву: Клименко пояснив, чому виникла плутанина з кількістю загиблих

За його словами, станом на 17:30 внаслідок нічних російських ударів по Україні загинуло 12 людей. З них 10 - у місті Києві та ще дві особи деблокували з-під завалів в Одесі.

"На жаль, оперативна інформація часто піддається корегуванню. Оскільки під час пошуково-рятувальних робіт можуть виявлятися частини тіл, які спершу фіксуються як окремі загиблі. Остаточне підтвердження дають експерти-криміналісти після аналізу в мобільній ДНК-лабораторії", - пояснив Клименко.

Він зазначив, що на місцях ударів по житловій інфраструктурі продовжують працювати рятувальники та поліцейські.

Рятувальна операція триває на двох локаціях у Києві. Під завалами ще є люди, тож роботи не припиняться, доки не знайдуть всіх.