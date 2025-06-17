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Нічний удар по Києву: Клименко пояснив, чому виникла плутанина з кількістю загиблих

Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Під час пошуково-рятувальних робіт можуть виявлятися частини тіл, які спершу фіксуються як окремі загиблі. Тому виникла плутанина у даних щодо кількості жертв внаслідок нічного удару Росії по Києву 17 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За його словами, станом на 17:30 внаслідок нічних російських ударів по Україні загинуло 12 людей. З них 10 - у місті Києві та ще дві особи деблокували з-під завалів в Одесі. 

"На жаль, оперативна інформація часто піддається корегуванню. Оскільки під час пошуково-рятувальних робіт можуть виявлятися частини тіл, які спершу фіксуються як окремі загиблі. Остаточне підтвердження дають експерти-криміналісти після аналізу в мобільній ДНК-лабораторії", - пояснив Клименко.

Він зазначив, що на місцях ударів по житловій інфраструктурі продовжують працювати рятувальники та поліцейські. 

Рятувальна операція триває на двох локаціях у Києві. Під завалами ще є люди, тож роботи не припиняться, доки не знайдуть всіх.

Нічна атака РФ на Київ 17 червня

Нагадаємо, в ніч на 17 червня, російські війська атакували Україну, використавши майже 500 ударних дронів та десятки ракет.

Зокрема, внаслідок влучання ракети Х-101 у Солом'янському районі обвалився цілий підʼїзд 9-поверхівки, а у пʼятиповерхівці виникла пожежа.

Крім того, пошкодження були зафіксовані у Дарницькому, Подільському, Шевченківському та Святошинському районах. Загалом 27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем.

Варто зазначити, що спочатку повідомлялося про 14 загиблих у Києві. Пізніше кількість жертв зросла до 15 осіб. А за останніми даними, виявилося, що внаслідок удару по столиці загинули 10 людей.

Детальніше про наслідки атаки РФ у різних районах Києва - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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