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Нічний обстріл Сум: постраждали двоє людей, їх дістали з-під завалів (відео)

ФФото: через обстріл Сум 8 вересня поранення отримали двоє людей (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Сум в ніч на п'ятницю, 8 вересня, поранення отримали двоє людей. Їх дістали з-під уламків зруйнованої двоповерхівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Суми: дві людини постраждали в результаті ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними рятувальників, внаслідок удару, нанесеного по Сумах, зазнав значних руйнувань житловий сектор.  

"Зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали понад 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі. Під уламками знаходились дві людини", - зазначили в ДСНС.

З-під завалів надзвичайники врятували 70-річного чоловіка та 65-річну жінку.

Обстріл Сум

Під ранок п'ятниці, 8 вересня, у Сумах повідомили про вибух. Пізніше з'ясувалося, що російські війська вдарили ракетою по Сумах. "Приліт" був зафіксований по приватному сектору в районі Козацького проспекту, був зруйнований один із будинків.

Крім того, в ніч на 8 вересня окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. Це вже третій обстріл міста за останні три дні. Поранення отримала одна людина.

До того ж вночі Одеська область зазнала атаки безпілотників. ППО вдалося збити 16 з 20 ворожих БПЛА.

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Сумська область