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Нічний обстріл Нікополя потрапив на камеру (відео)

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Нікополь, Четвер 06 жовтня 2022 10:26
Нічний обстріл Нікополя потрапив на камеру (відео) Фото: окупанти вночі обстріляли Нікополь із РСЗВ та важкої артилерії (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вночі вкотре вдарили по Нікополі. Момент обстрілу потрапив на камеру відеоспостереження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

На відео видно, як окупанти запускають ракети по місту. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню та важку артилерію.

Через деякий час після запуску в місті пролунали численні вибухи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вночі окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ударів пошкоджено приватні будинки, підприємство та лінії електропередач.

Крім того, ворожі війська в ніч на 6 жовтня вдарили по Запоріжжю. Там внаслідок атаки загинули щонайменше дві людини, ще кілька людей перебувають під завалами зруйнованих будівель.

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Нікополь ракетный удар
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