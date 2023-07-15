Нічний обстріл Кривого Рогу та успіхи в контрнаступі ЗСУ: новини за 14 липня

Війна РФ проти України

Українські війська просунулись на південному фланзі Бахмута

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів про ситуацію на фронті станом на ранок:

ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках;

Наші воїни тиснуть на ворога північніше та південніше Бахмута. На напрямку Біла Гора - Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах;

Окупанти зосереджуються на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Українські військові за тиждень просунулись на Мелітопольському напрямку на 1700 м

Штурмові групи бригади за підтримки танків просунулися на 1700 м на південь та південний схід. Просуваються наші підрозділи в умовах щільного мінування ворогом та потужного вогневого впливу. А це 213 обстрілів з РСЗВ, танків та артилерії і 6 авіаударів.

Водночас окупанти проводили контрнаступальні дії та намагалися відновити втрачене положення, проте успіху не досягли.

Українські військові готуються до наступу на Херсонському напрямку, - Нацгвардія

"На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують здійснювати тиск на противника, ведеться активна розвідка і вогневе ураження на всю глибину оборони противника з метою підготовки районів та рубежів для наступальних дій", - повідомив на брифінгу представник Національної гвардії полковник Микола Уршалович

Фронт, просування ЗСУ, оборона. Зеленський провів нову Ставку

За словами президента Володимира Зеленського, він заслухав доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського - щодо ситуації на фронті, просування, оборони.

Росіяни використовують погіршення погоди для повітряних атак по Україні

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що у темну пору доби та при погіршенні погоди робота для наших мобільних вогневих груп ППО ускладнюється.

"Ворог використовує не лише темну пору доби. Можливо, дещо хотів скористатися деякими "примхами" погоди. Зрозуміло, якщо є хмарність серйозна, то це теж ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які мусять передусім бачити об'єкт, повітряну ціль. Тому що треба прицілитися по ньому. Ну і так само погода впливає на будь-які об'єкти, які є у небі та на роботу пілотованої авіації тощо", - пояснив Ігнат.

Повітряна тривога вночі 14 липня

В низці областей України вночі, 14 липня, були оголошені повітряні тривоги. У Повітряних силах попередили про загрозу ворожої атаки із застосуванням "шахедів" та балістичних ракет.

В деяких регіонах повідомлялось про роботу ППО, а у Кривому Розі близько 02:10 прогриміли вибухи.

Захисники ПвК "Схід" збили 6 "шахедів", однак всі цілі збити не вдалось. Так, в Кривому Розі пошкоджено комунальне підприємств: одна адмінбудівля там знищена, ще три - понівечені.

Відтепер в Україні святкуватимуть Різдво 25 грудня

Рада також змінила дати ще декількох світ:

15 липня – День Української Державності (замість 28 липня);

1 жовтня – День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня).

Бійка під килимом". У ЗСУ відреагували на чистки в армії РФ

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Череватий прокоментував звільнення російського генерала Івана Попова, який командував силами 58-ї окупаційної армії на Запорізькому напрямку.

"Постійно Міністерство оборони РФ очолював або ставленик їхньої "КГБ-шної" мафії, типу Іванова (Сергій Іванов, глава Міноборони РФ з 2001 по 2007 рік - ред.), який є давнім соратником Путіна. Або Шойгу, якого теж армія ненавидить і зневажає. Чи перед тим у них був Сердюков (Анатолій Сердюков, глава Міноборони РФ з 2007 по 2012 рік - ред.). Також людина із бізнесовими замашками, яка не терпіла військових. Тому, я думаю, там ще йде "бійка під килимом". І ще ми багато чого дізнаємося", - сказав Череватий.

Суд заарештував митрополита Павла

Суд змінив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу (Петру Лебедю) на арешт. Про це у коментарі РБК-Україна заявила речник Київської обласної прокуратури Олена Ковальова