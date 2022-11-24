Нічні морози, мокрий сніг та дощі: яка погода буде 24 листопада

Сьогодні в Україні очікується дощ майже скрізь, окрім сходу та південного сходу. Вночі та вранці у західних та північних областях мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу.

Вітер східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 метрів на секунду.

Температура вночі від +1 до -4, вдень від 0 до +5. На півдні вночі від +3 до +8, у Криму до +17.

Фото: погода в Україні на 24 листопада

Погода у Києві

У столиці України сьогодні утримається хмарна погода. Вночі та вранці очікується мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця місцями налипання мокрого снігу.

Вдень очікується дощ, вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від -1 до -3, вдень від +2 до +4.

На Київщині вночі від 0 до -4, вночі від 0 до +4.