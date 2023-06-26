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Нічна атака на Україну з півдня: сили ППО збили 13 повітряних цілей

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Україна, Понеділок 26 червня 2023 08:27
Нічна атака на Україну з півдня: сили ППО збили 13 повітряних цілей Фото: сили  збили 13 повітряних цілей (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Під час нічної атаки на Україну сили ППО збили 13 повітряних цілей. Серед них дві крилаті ракети "Калібр" та 7 "шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил України.

Згідно з повідомленням, уночі 26 червня 2023 року російські війська атакували Україну переважно з південного напрямку.

Здійснено пуски трьох крилатих ракет "Калібр" із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва "Shahed-136/131" із східного узбережжя Азовського моря.

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено дві крилаті ракети "Калібр" та 7 ударних БпЛА типу "шахед", - йдеться в повідомленні та зазначається, що тип чотирьох дронів не встановлений.

Атака на Україну

Як повідомляло РБК-Україна, у ніс на 26 червня у низці регіонів України було оголошено повітряну тривогу, в Одесі пролунали вибухи. Через вибухову хвилю під час роботи ППО пошкоджено вікна у двох багатоквартирних будинках

Росіяни з кінця квітня майже щоденно атакують Україну дронами-камікадзе та ракетами різного типу. Окупанти почали частіше використовувати аеробалістичні ракети "Кинжал" та балістичне озброєння.

Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що Росія в 3-4 рази наростила виробництво ракет "Калібр" та Х-101.

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