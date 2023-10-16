Нічна атака на Україну. Куди РФ запускала дрони та ракети і які наслідки

Чим атакувала РФ

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, цієї ночі російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.



Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БПЛА типу Shahed-136/131.

В результаті бойової роботи сил ППО вдалося знищити дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Shahed-136/131".

Таким чинам, нашим оборонцям неба вдалося збити 2 із 6 ракет та 11 із 12 дронів.

Які регіони опинилися під атакою

Полтавська область

Вночі Полтавська область опинилися під атакою ракет і дронів. У Миргородському районі було чутно звуки вибухів.

Як повідомили в ОВА, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає.

Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає.

Дніпропетровська область

Одну ракету збили над Дніпропетровською областю, ще одна поцілила по території Дніпровського району.

Крім цього, війська РФ з артилерії і "Градів" били по Нікопольщині. Пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер.

Понівечені п'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту. Також внаслідок атаки зачепило газопровід та 4 лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин.

У Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі. Усюди - без загиблих і постраждалих.

Фото: наслідки атаки на Дніпропетровську область (t.me/dnipropetrovskaODA)

Кіровоградська область

Також всю ніч ворог тероризував Кіровоградську область ракетами і дронами. Працювала ППО. Є збиття та влучання.

Відомо про постраждалу людину. В ОВА додають, що руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Хмельницька область

Вночі під атакою дронів "Шахед" була і Хмельницька область. Там активно працювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає.

Особливості нічної атаки

Як пояснила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, ворожі повітряні цілі рухалися по складній траєкторії. Війська РФ запускали іранські дрони-камікадзе за різними напрямками, намагаючись обійти українські системи ППО.

При цьому погода заважала роботі сил ППО - шторм і сильний поривчастий вітер.

"Разом з тим, говорити про нову тактику рано. Вони продовжують маневрову тактику. Те, що вони вже застосовували", - додала Гуменюк.

Своєю чергою речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що близько опівночі росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер М". Також ворог застосував керовані авіаційні ракети Х-59, які застосовують з літаків тактичної авіації.

"Було 5 ракет, дві них знищено. Також знищено майже всі безпілотники. 11 з 12, які противник запустив з тимчасово окупованого Криму з аеродрому "Чауда", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ракети авіаційні переважно були спрямовані на північні та східні області по "певних об'єктах".

Безпілотники рухалися кількома групами в різних напрямках, зокрема і до західних регіонів.

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