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Нічна атака "Шахедів": у ЗСУ розповіли про збиті дрони росіян

Вівторок 20 лютого 2024 07:26
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Нічна атака "Шахедів": у ЗСУ розповіли про збиті дрони росіян Фото: в Силах оборони півдня України розповіли про збиття ворожих "Шахедів" (Grtty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні силами та засобами протиповітряної оборони цієї ночі були знищені чотири ворожі дрони-камікадзе, які російські окупанти застосовували для ударів по території нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Захисники неба збили 4 дрони-камікадзе противника.

"Влучань, інших пошкоджень і постраждалих не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Особливість повітряної атаки

Військові зазначили, що атака "Шахедів" цієї ночі була спрямована по південно-східних та центральних регіонах.

В операційній зоні Сил оборони півдня України підрозділами ППО збито 4 ударних БпЛА:

  • по 1 - в Херсонській та Миколаївській областях,
  • 2 - у Кіровоградській області.

Повітряна атака РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що ввечері у понеділок 19 лютого у частині регіонів України зазвучали сигнали повітряної тривоги через запуск російськими окупантами дронів-камікадзе типу "Шахед".

Спочатку тривога здебільшого була у східних регіонах, а пізніше розширилася також на південні та центральні області. Також о 23:54 було зафіксовано рух ракети противника у напрямку Дніпра.

Близько опівночі у Запоріжжі, Кременчуці та передмісті Дніпра було чути вибухи під час повітряної тривоги. Наслідки наразі невідомі.

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Збройні сили України ПВО Атака дронів
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